Ilmastonmuutos vie lumet vanhoista olympiakaupungeista: vaaravyöhykkeessä ovat Oslo, Sarajevo, Innsbruck. . .

talviurheilulajin harrastaminen on vaarassa ilmaston lämpenemisen takia. Esimerkiksi maastohiihtoa, laskettelua ja ulkojäällä luistelua voi Suomessakin olla tulevaisuudessa yhä hankalampi harrastaa.Lämpötilan nousun vaikutukset osuvat Suomessa etenkin talvikuukausiin. Lisäksi Suomessa ja muilla pohjoisilla alueilla lämpötila nousee enemmän ja nopeammin kuin maapallolla keskimäärin.tietoja ilmaston lämpenemisestä ja maapallon hiilidioksidipäästöjen nollatasolle saamisesta vuoteen 2050 mennessä toi esille esimerkiksi kansainvälisen IPCC-ilmastopaneelin https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005856206.html lokakuussa julkaisema raportti. Kanadalainen tutkijaryhmä https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/11/climate/winter-olympics-global-warming.html puolestaan päivitti alkuvuodesta tuoreimmat tiedot jo aiemmin julkaisemaan talviolympialaisia käsittelevään tutkimukseensa. Sen mukaan yhdeksän entistä talviolympiakisakohdetta ei välttämättä soveltuisi talviurheilukohteeksi tulevaisuudessa.Seuraavat talviolympialaiset on määrä järjestää Kiinan Pekingissä vuoden 2022 helmikuussa.tulevaisuus on saanut monet urheilijat hereille ja toimimaan esimerkiksi lumilautailijoista ja hiihtäjistä koostuvan Protect Our Winters -ilmastoliikkeen (POW) kautta.

POW:n ilmasto­lähettiläänä toimivan lumi­lautailijan Enni Rukajärven https://www.hs.fi/haku/?query=enni+rukajarven mielestä urheilijoilla on tärkeä rooli ilmastotietoisuuden edistämisessä.”Urheilijat toimivat monien esikuvina, joten näen, että meillä jos joillakuilla on mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin. Mitä enemmän saadaan ihmisiä mukaan ja esimerkiksi äänestämään ilmastoasioiden puolesta, sen paremmat mahdollisuudet on, että syntyy oikeasti isoja muutoksia.”harrastavien kohdalla syy ilmastoasioiden esille nostamiseen on hyvinkin selvä. Jos ei ole lunta, ei lajejakaan voi harrastaa.

POW:n Suomen-osaston puheen­johtajan Niklas Kaskealan https://www.hs.fi/haku/?query=niklas+kaskealan mukaan huolena on se, oppivatko uudet sukupolvet edes hiihtämään tai laskettelemaan, jos lunta ei riitä esimerkiksi Etelä-Suomessa.Toisaalta talvilajien harrastaminen myös tuottaa suuren määrän hiilidioksidipäästöjä, joita syntyy esimerkiksi hiihto- ja laskettelukeskusten lumettamisesta sekä hallien lämmityksestä, tekojään ylläpidosta ja hissien käytöstä.

”Tiedostamme, että me talviurheilijoina olemme tällä hetkellä vielä enemminkin osa ongelmaa kuin ratkaisua.”

”Tiedostamme, että me talviurheilijoina olemme tällä hetkellä vielä enemminkin osa ongelmaa kuin ratkaisua. Lumi ja talvet ovat kuitenkin meille rakkaita, ja haluamme taistella niiden säilymiseksi.”Järjestö on esimerkiksi pyrkinyt haastamaan alan toimijoita pienentämään hiilijalanjälkeään. Sen yhteistyökumppaneina toimivat laskettelukeskukset Pyhä ja Ruka ovatkin ilmoittaneet tähtäävänsä hiilineutraaleiksi keskuksiksi ensimmäisinä pohjoismaissa.ja laskettelukeskusten päästöjen vähentämisellä ratkaistaan kuitenkin vain osa talviurheilusta syntyvistä päästöistä. Keskuksiin kulkeminen tuottaa myös runsaasti hiilidioksidispäästöjä, sillä monet lajien harrastajat asuvat niistä kaukana.Liikkumisen ympäristövaikutuksiin pitäisi Kaskealan mukaan kiinnittää aiempaa enemmän huomiota myös urheilussa.”Haluamme kannustaa kestävään matkailuun. Loistavia mahdollisuuksia löytyy Suomesta ja naapurimaista. Olisi tärkeää, että kannustettaisiin lentämisen vähentämiseen ja suosittaisiin maanpinnalla kulkevien joukkoliikenteen muotojen käyttöä.”