Ensikertalainen Oula Palve kypsyi Leijoniin pienessä seurassa Palokan Kiekossa – ”Kai maajoukkuekutsun voi tulkita jonkinlaiseksi palkinnoksi, toivottavasti se ei ole vielä kiekkouran huippukohta”

Urheilu

Ensikertalainen Oula Palve kypsyi Leijoniin pienessä seurassa Palokan Kiekossa – ”Kai maajoukkuekutsun voi tul

Jääkiekkomaajoukkue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palokan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulokkaista

Leijonat Karjala-turnauksessa: torstai klo 18.30 Suomi-Venäjä, lauantai klo 17.30 Suomi-Tšekki, sunnuntai klo 17.30 Suomi-Ruotsi.