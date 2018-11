Urheilu

Erik Haula loukkaantui ja kannettiin paareilla jäältä pois – ”Ei näyttänyt hyvältä”

Toronto

Erik Haulaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistain