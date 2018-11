Urheilu

Lämmin ja kuiva kesä nopeutti Kymiringin rakentamista – ”Kaikki täytyy tehdä viimeisen päälle”

Poikkeuksellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kymiringin

Kymiring

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005723895.html