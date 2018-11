Urheilu

Kaksi chippiupotusta siivitti Mikko Korhosen kärkikamppailuun Etelä-Afrikassa

Mikko Korhonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erittäin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy