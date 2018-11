Urheilu

Salibandysta voisi kokeilla 4 vastaan 4 -versiota, vaikka se muuttaisi pelin luonnetta

Kansainvälinen

Olisiko

Salibandy

salibandyliitto IFF sohaisi muurahaispesään esittäessään pelaajamäärän vähennystä ja siirtymistä 15 minuutin eriin.Päätös testikausien ehdottamisesta oli oikea. Radikaalien muutosten runnominen läpi nopealla aikataululla olisi tuntunut hätiköidyltä.Ehdotukset muuttaisivat pelin luonnetta huomattavasti, mistä monilla kenkä hiertää. Aikaisemmin on puhuttu jopa neljällä neljää vastaan pelaamisesta.se lopulta niin hirveää?Monet urheilulajit ovat ennenkin mukautuneet lisää elintilaa etsiessään.Pienentämällä joukkueiden kokoa lajien pääsy olympialaisiin olisi todennäköisempää. Aukotonta syy-seuraussuhdetta on vaikea osoittaa, mutta on selvää, että näkyvyys moninkertaistuisi.on upea peli nykyisellään, mutta entä jos rinnalle otettaisiin kokonaan erillinen, esimerkiksi 4 vastaan 4 -versio?Rugbyssa samantyyppinen ratkaisu näyttää toimineen. Eikö kannattaisi ainakin kokeilla?