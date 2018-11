HIFK:n kovaluinen Juhani Tyrväinen sai Leijona-kutsun juuri katkeran tappiopelin jälkeen: ”Hirveä motivaatiobuusti se oli”

Urheilu

HIFK:n kovaluinen Juhani Tyrväinen sai Leijona-kutsun juuri katkeran tappiopelin jälkeen: ”Hirveä motivaatiobu

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyrväinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovaluinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päävalmentaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tšekkiä

Miten

Voiko