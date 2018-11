Manchesterin derbyssä kohtaavat ylivoimainen mestarisuosikki ja syksyn alisuorittaja – Cityn managerin Pep Guardiolan mielestä United on yhdessä asiassa parempi

Urheilu

Manchesterin derbyssä kohtaavat ylivoimainen mestarisuosikki ja syksyn alisuorittaja – Cityn managerin Pep Gua

Viikonlopun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katseet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Guardiola

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy