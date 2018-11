Ensikertalaiset juhlivat kaukalossa ja vaihtopenkillä: ”Pikkupojasta lähtien on ollut unelma päästä Leijoniin pellaamaan”

Urheilu

Ensikertalaiset juhlivat kaukalossa ja vaihtopenkillä: ”Pikkupojasta lähtien on ollut unelma päästä Leijoniin

Teema

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päävalmentaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyrväinen

Uskalsitko