Šakin hallitseva maailmanmestari on myös malli ja hänessä on ripaus Suomea – nyt norjalainen Magnus Carlsen kohtaa yhdysvaltalaisen Fabiano Caruanan MM-taistoissa

Urheilu

Šakin hallitseva maailmanmestari on myös malli ja hänessä on ripaus Suomea – nyt norjalainen Magnus Carlsen ko

Šakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Šakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Carlsenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-ottelun

MM-sarjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy