Vettel päästi Räikkösen tallimääräyksellä ohitseen – HS seuraa Brasilian osakilpailua hetki hetkeltä

LAP 12/71: FINN VS. FINN 🇫🇮⚔️



It's far from a quiet race for @ValtteriBottas... RAI is looking for a gap 👀



P1 #LH44 👉 1:14.404⏱

P3 #VB77 👉 1:15.497 ⏱



Live @MercedesAMGF1 updates 📊https://t.co/bYIjx0adyf#UnfairAdvantage 🇧🇷 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/HNZMvFmyPX