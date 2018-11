Urheilu

Pyrintö, Classic ja Särkänniemi lähtevät e-urheilubisnekseen Tampereella

Joukko

Classic

perinteisiä urheiluseuroja lähtee mukaan elektronisen urheilun (e-urheilu) toimintaan Tampereella.Salibandyseura Classic, pesäpalloseura Manse PP ja yleisseurat Tampereen Pyrintö ja Tampereen NMKY kertovat asiasta tiedotustilaisuudessa Lempäälän Ideaparkissa maanantaina.E-urheilun toimintamallia ovat luomassa myös Varalan urheiluopisto, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto sekä Tampereen kaupunki.Tampereelle perustetaan e-urheilukeskus, jossa kaupunki, Varalan urheiluopisto ja Ahlman tarjoavat tukintoimintoja e-urheiluun, harjoitteluun ja kouluttautumiseen. Urheiluseurat tarjoavat erityisesti junioreille ohjattua toimintaa.esimerkiksi aloittaa e-urheilutoiminnan kilpa- ja harrastetasolla. Alkuvaiheessa edustusjoukkueet hakevat menestystä niin sanotuissa Moba-peleissä eli taisteluareenamoninpeleissä (Multiplayer online battle arena).Seura harkitsee myös Rocket League ja eMotorsport -pelien kilpailutoimintaa. Lisäksi seura aloittaa junioritoiminnan, jossa pelien kirjo on laajempi.E-urheilutapahtumia ja harjoituksia on määrä järjestää esimerkiksi Ideaparkissa sisäpuisto Zones by Särkänniemen tiloissa.Classic aloittaa e-urheilutoiminnan alkuvuoden 2019 aikana. Sitä varten perustetaan uusi osakeyhtiö.Classicin miesten edustusjoukkue johtaa Salibandyliigaa, naisten joukkue on sarjassa sijalla kahdeksan.