Urheilu

Hjallis Harkimo kertoi kaupanneensa Jokerit, joukkue kaappasi pisteet KHL:n perusottelussa

Jokerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tieto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joukkue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Torgajevin

Pelaajaurallaan