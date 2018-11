Jokerien kapteeni Sami Lepistö seuran myymisestä: ”Hjallis on ollut loistava omistaja meille kaikki nämä vuodet”

Urheilu

Jokerien kapteeni Sami Lepistö seuran myymisestä: ”Hjallis on ollut loistava omistaja meille kaikki nämä vuode

Jokerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aktiivisina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

Oletko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy