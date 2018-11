Kimi Räikkönen julkaisi kuvan uran alkuajoilta – muita kuljettajia ei moni tunnista, mutta Lionel Messi saa useamman äänen

Urheilu

Kimi Räikkönen julkaisi kuvan uran alkuajoilta – muita kuljettajia ei moni tunnista, mutta Lionel Messi saa us

Formula 1 -kaudesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuva

Kuvassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäksi