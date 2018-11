Hiihtäjä Anne Kyllönen on toipunut selkäleikkauksesta odotettua nopeammin – osallistui jo maajoukkueen tehoharjoitukseen: ”En osaa kuvailla, miten paljon nautin siitä”

Urheilu

Hiihtäjä Anne Kyllönen on toipunut selkäleikkauksesta odotettua nopeammin – osallistui jo maajoukkueen tehohar

Muonio

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osallistuminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lauantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olokselle

Ennen

Tässä

Nyt