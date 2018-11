Urheilu

Tyttöjen jalkapallomaajoukkueen MM-taisto kovenee: ”Meidän joukkue on vahva myös vaikeuksissa”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantai-iltana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

17-vuotiaiden tyttöjen MM-kisojen keskiviikon tulokset:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy