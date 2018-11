Urheilu

Teemu Pukki kertoo, mikä teki hänestä lopulta paremman pelaajan – yksi tekijöistä on isyys

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fyysinen kunto

Ensinnäkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattimaisuus

Pukki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työnteko

Norwichissa

Kamppailuvoima

Kansojen

Kreikka–Suomi Ateenan olympiastadionilla torstaina kello 21.45. Viafree.fi ja Viaplay näyttävät ottelun.