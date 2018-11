Huuhkajat teki historiaa ja voitti lohkonsa surkeankin pelin jälkeen – Suomen ensimmäinen arvokisapaikka on nyt kahden voiton päässä

Urheilu

Huuhkajat teki historiaa ja voitti lohkonsa surkeankin pelin jälkeen – Suomen ensimmäinen arvokisapaikka on ny

A-maajoukkue ylsi saavutukseen, jota on odotettu vuosikymmeniä. Suomi on voittanut viimeinkin karsintalohkon – olkoonkin, että kyse on tasoryhmiin jaetun Kansojen liigan lohkosta. Tätä saavutusta tuskin kukaan rohkeni veikata ennen syksyn ensimmäisiä pelejä, mutta tämä maajoukkue on osoittanut erityistä venymiskykyä verrattuna moniin aiempiin maajoukkueisiin.Suomen viides Kansojen liigan ottelu oli selkeästi heikoin niistä kaikista. Niukka tappio kuitenkin riitti Suomelle, sillä vaikka Kreikka nousisikin tasapisteisiin, on Suomella Kreikkaa parempi saldo keskinäisistä otteluista. Ateenassa Suomen 2–0-voitto Tampereella osoittautui todella arvokkaaksi.”On vähän hassut fiilikset. En ole tottunut olemaan hirveän onnellinen hävityn pelin jälkeen. Toisaalta, jos ajattelee, että tämä oli vähän kuin eurocup-ottelu eli 2–0 himassa ja nyt hävisimme, ja menimme niin sanotusti jatkoon ja saimme lohkovoiton”, päävalmentaja Markku Kanerva https://www.hs.fi/haku/?query=markku+kanerva kertoi ottelun jälkeen.Kanervan mukaan ”peli oli aika vaikea”, ja Kreikka oli vaarallinen.”Emme päässeet omassa pelissä aivan sille tasolle, mitä toivoimme. Paine säilyi loppuun asti, mutta hyvin jätkät kestivät.”

Mitä ajattelet historiallisesta saavutuksesta?

”Välitavoite on hieno juttu ja kiva kunnia tiimille ja pelaajille, että tämä on saatu aikaan. Meillä on tosiaan matka kesken. Pieni asia saavutettu, mutta iso unelma elää eli se lopputurnauspaikka. Nyt meillä on sitten se varapatruuna odottomassa 2020, jos karsinnoista emme mene kisoihin.”Varapatruunalla Kanerva tarkoitti Kansojen liigan pudotuspelejä, jotka alkavat yksinkertaisella välieräottelulla maaliskuussa 2020. Siihen otteluun Suomi voi vielä saada mahdollisesti kotiedun, joten lohkon viimeisellä ottelulla Unkarissa on Suomelle merkitystä.voittaminen merkitsi myös samalla sitä, että Kanervan sopimus jatkaa ainakin niiden ajan, ja mahdollisesti myös EM-turnauksen ajan, mikäli Suomi sinne selviäisi.Kreikka lähti kotikentällään varsin varovaisen näköisesti liikkeelle, eikä juurikaan prässännyt Suomea. Ensimmäisten 25 minuutin aikana Kreikka sai vain kaksi hyökkäystä aikaiseksi. Se riitti kuitenkin Kreikalle.25. minuutilla Kreikka sai toisen kunnon hyökkäyksensä, ja Dimitris Pelkas https://www.hs.fi/haku/?query=dimitris+pelkas pääsi täysin vapaasti puskemaan maalin edestä. Lukas Hradecky https://www.hs.fi/haku/?query=lukas+hradecky torjui puskun, mutta pallo kimposi torjunnasta päin Albin Granlundia https://www.hs.fi/haku/?query=albin+granlundia ja hänestä se kimposi maaliin. Oma maali oli Suomen ensimmäinen takaiskumaali Kansojen liigassa, viidennessä lohko-ottelussa.päävalmentaja Markku Kanerva https://www.hs.fi/haku/?query=markku+kanerva oli tehnyt vain kaksi pakollista muutosta avauskokoonpanoonsa loukkaantumisten takia. Tim Sparvin tilalla avauksessa oli keskikentän keskellä Joni Kauko https://www.hs.fi/haku/?query=joni+kauko , ja Jukka Raitalan https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+raitalan tilalla oikeana pakkina Albin Granlund https://www.hs.fi/haku/?query=albin+granlund . Granlund ei ollut tätä ottelua ennen hävinnyt yhtään maaottelua maajoukkuepaidassa, jossa hänen saldonsa oli ennen ottelua 8–1–0.Valitettavasti tässä pelissä Granlund ei täyttänyt Raitalan saappaita, ja hänen pelinsä näytti selviytymistaistelulta. Toisen jakson alussa räpiköinnin kruunasi varoitus. Eikä Suomen haparoiva peli ollut vain hänen syytä, moni muukin pelaaja hävisi liikaa kamppailuita. Keskikentän keskustaan Suomi kaipasi rauhoittavaa johtohahmoaan Sparvia.Suomella oli avausjaksolla kaksi hyvää hyökkäystä. Ensin yhdeksännellä minuutilla Robin Lod https://www.hs.fi/haku/?query=robin+lod antoi läpisyötön Teemu Pukille https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+pukille , jonka ensimmäinen kosketus ei ollut paras mahdollinen, ja maalivahti Odisseas Vlachodimos https://www.hs.fi/haku/?query=odisseas+vlachodimos pääsi katkomaan.tunnin kohdalla Lod antoi täydellisen pausasyötön Pukille. Lod pysäytti liikkeensä ja odotti pienen hetken ennen kuin lähetti täydellisen syötön puolustuslinjan taakse oikealla kaistalla.Pukki eteni päätyyn ja syötti pallon takaviistoon täydelliseen paikkaan Jasse Tuomiselle https://www.hs.fi/haku/?query=jasse+tuomiselle . Tuominen laukoi avopaikasta ohi. Tuomisen ohilaukauksen jälkeen sekä Lod että Pukki hieroivat tuskaisen näköisinä kasvojaan.Lodin ja Pukin yhteistyö tuotti maalipaikan 50. minuutilla Pukille, mutta puolustaja liukui väliin.52. minuutilla Tuominen laukoi toisen kerran pallon karkeasti ohi maalin kelpo paikasta. Tuomiselta ei onnistunut Ateenassa kentällä juuri mikään.Suomi kadotti toisen jakson alussa pallonhallinnan lähes tyystin ja lakkasi myös prässäämistä ylhäältä. Suomen passiivisuuden takia Kreikka sai vaarallisempia tilanteita Suomen puolustusalueelle.Kanerva teki ensimmäisen vaihtonsa 73. minuutilla, kun Pyry Soiri https://www.hs.fi/haku/?query=pyry+soiri joutui jättämään loukkaantuneena kentän, ja Fredrik Jensen https://www.hs.fi/haku/?query=fredrik+jensen korvasi hänet. Epäonnen mies Tuominen vaihdettiin Piriseen 83. minuutilla, ja Jensen siirtyi vasemmalta kärkeen.oli kaksijakoiset tunnelmat ottelun jälkeen.”Tietenkin hienoa, että voitimme lohkon, mutta henkilökohtaisesti en ole tyytyväinen omaan peliin, enkä myöskään joukkueen peliin tänään. Henkilökohtaisesti oli heikko peli. Puolustus oli hyvää, mutta hyökkäyspeli oli heikkoa”, Pukki sanoi.”Ehkä välillä tuntui, että Kreikka ei tajunnut, että niiden pitäisi tehdä lisämaaleja.”2–0-voitolla Kreikka olisi siirtänyt ratkaisun lohkovoitosta sunnuntaille.

Mitä kaikkea tästä voi mielestäsi seurata tuleviin karsintoihin?

”Vaikka tänään oli heikko peli, mutta kyllä tämä Nations League [Kansojen liiga] on ollut hienoa meiltä. Olemme selvästi ansainneet tämän lohkovoiton, vaikka tänään hävisimmekin. En ole ikinä voittanut mitään maajoukkueen kanssa. Uskon, että on paljon positiivisempi fiilis, kun saa tämän pelin mielestä pois. Saamme hienoa itseluottamusta, että voimme voittaa pelejä.”