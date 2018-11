Urheilu

Lontoon ATP-finaalit ovat tenniksen business-luokkaa, jossa pääsee mahtipalkoille lyhyillä työpäivillä

on kahden tai kolmen kerroksen väkeä, mutta Lontoon ATP-finaaliturnaukseen pääsy on lajin business-luokkaa.Lontoossa pääsee tuntipalkoille, vaikka ottelut vähän venyisikin. Rahaa tulee pelkästä osallistumisesta niin paljon, etteivät tuhannet ammattilaispelaajat pääse sellaisiin ansioihin välttämättä yhtenäkään vuonna.Finaaliturnauksen ideana on, että maailman sen hetken kahdeksan parasta pelaajaa kootaan saman katon alle ja aletaan pelata epävirallisesta MM-tittelistä.Huipputenniksen kausi päättyy tähän tapahtumaan eikä kieltäytyä kannata, jos yhtään on virtaa jäljellä.taskuin ei kenekään tarvitse poistua lomalle, kun pelkästä osallistumisesta saa 203 000 dollaria eli noin 177 000 euroa. Alkulohkossa jokaisen ottelun voittaminen tuo samaisen 203 000 dollaria lisää.Lontoon turnauksessa pelataan välieriä lauantaina ja panokset kasvavat. Semifinaaliottelun ottelun voittamisesta saa huimat 620 000 dollaria eli noin 540 000 euroa.Jos voittaa koko turnauksen hävimättä otteluakaan, kuittaa 2,712 miljoonaa dollaria eli euroissa 2,362 miljoonaa.11 ottelusta vain kaksi venyi yli kaksituntisiksi. Kaikki muut kestivät vain tunnin tai vähän. Jokainen osaa laskea, että 203000 dollarin voittopalkkiolla noin tunnin ottelu takaa muhkean tuntikorvauksen.Marin Cilicin ja Alexander Zverevin kamppaili oli alkuotteluiden pisin kestäen 2.14 tuntia.Sveitsin Roger Federerin ottelu Itävallan Dominic Thiemiä vastaan kesti vain 66 minuuttia. Minuttipalkaksi tuli 2 680 euroaminuutilta.vuoksi Wimbledonin miesten ja naisten turnauksen voittajat saivat tänä kesänä 2,25 miljoonaa puntaa eli 2,51 miljoonaa euroa.kuten kaikissa muissakin grand slameissa pelataan kaksi viikkoa ja ottelun viemiseksi vaaditaan kolme voitettua erää. Lontoossa selviää kahden erän voittamiselle. eikä turnaustaan kestä kuin viikon.Tenniksen nykyisellä ATP-listalla on noin 1 500 pelaajaa, jotka kamppailevat toimeentulonsa kanssa. Vain vajaat 200 pelaajaa pystyy elättämään itsensä ja valmentajansa kiertueella.rahojen urheilussa aika harvat pelaajat pääsevät mahtituloihin käsiksi, mutta Lontoossa se on mahdollista.