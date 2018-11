Päävalmentaja Rive Kanervan edestä pyyhittiin tuoleilta pölyt ja sitten suudeltiin sormusta – pelihuumoria riittää: ” Suurimmat paineet ovat nyt poissa”

Urheilu

Päävalmentaja Rive Kanervan edestä pyyhittiin tuoleilta pölyt ja sitten suudeltiin sormusta – pelihuumoria rii

A-maajoukkueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

A-maajoukkueessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

päävalmentajalla Markku ”Rive” Kanervalla https://www.hs.fi/haku/?query=markku+%E2%80%9Drive%E2%80%9D+kanervalla on jo näköjään majesteetillinen asema maajoukkueessa. Lauantain suomalaiselle medialle suunnatussa lehdistötilaisuudessa maajoukkueen lehdistöpäällikkö Timo Walden https://www.hs.fi/haku/?query=timo+walden putsasi tuolin Kanervalle ja suuteli sen jälkeen vielä valmentajan vihkisormusta. Kanerva vinkkasi kuninkaallisella tyylillä Walden sivuun.”Rupeaa menemään vähän överiksi”, oli pakko kommentoida touhua.Seurasi naurunremakka. Maajoukkueessa riittää nyt menestyksen jälkeen paljon pelihuumoria.”Lohkovoittoa emme ole pureskelleet, vaan ennemminkin Kreikka-ottelua. Joukkueesta huokui myös pettymystä. Siitä jäi hampaankoloon. Mielestäni se on hyvä merkki”, Kanerva sanoi.Suomen pitää pystyä raapimaan tulevissa EM-karsinnoissa myös pisteitä vierasotteluista, Kanerva muistutti. Toistaiseksi Suomi on Kansojen liigassa pelannut kaksi vierasottelua, joista tuli voitto Virosta ja viimeisimmästä Kreikka-vierasottelusta tappio.”Suurimmat paineet ovat nyt poissa, mutta haluamme päättää kauden ja koko Nations League –kilpailun [Kansojen liiga] hyvään tulokseen. Totta kai fanit, joita tulee viitisensataa, saavat sitten positiivisen elämyksen.”on paikkailtu nyt edellisen ottelun kolhuja. Kanervan mukaan Pyry Soirin https://www.hs.fi/haku/?query=pyry+soirin takareisivammaa, ja se vaikuttaisi olevan kunnossa. Joillakin pelaajilla on pientä flunssaa, mutta heitä lääkitään ja kuormitusta viimeistelyharjoituksissa säädetään.Simon Skrabb on kotimatkalla, sillä Ateenassa selvisi, että hän ei ole pelikunnossa.Kanerva sanoi uskovansa, että Budapestissa mukana olevat pelaajat ovat vaihtoehtoja otteluun.Kanerva paljasti, että muutoksia tulee avauskokoonpanoon enemmän kuin yksi, mutta vähemmän kuin viisi. Mahdollisia uusia pelaajia avauskokoonpanoon ovat ainakin Fredrik Jensen https://www.hs.fi/haku/?query=fredrik+jensen esimerkiksi toiseksi kärjeksi tai laidalle, jos Pyry Soiri https://www.hs.fi/haku/?query=pyry+soiri ei olekaan kunnossa, ja Janne Saksela https://www.hs.fi/haku/?query=janne+saksela on mahdollinen uusi oikea pakki.Jensen voisi korvata Jasse Tuomisen https://www.hs.fi/haku/?query=jasse+tuomisen , joka epäonnistui maalipaikoissa Kreikassa.”Ei tässä lähdetä vaihtamaan pelaajia sen takia, että haluttaisiin nähdä jokin pelaaja, vaan vaihdot määräytyy pelitilanteen mukaan.”

Miten paikkaat Jasse Tuomisen Kreikka-ottelussa kolhiintuneen itseluottamuksen?

Unkari-ottelussa

Unkari-Suomi sunnuntaina kello 20.45 Suomen aikaa. Viafree.fi ja Viaplay näyttävät ottelun.

”Toivottavasti hän paikkaa sen itse kentällä ollessan. Se on parasta lääkettä.”riittää vielä panosta, sillä voitolla Suomi voisi saada kotiedun kevään 2020 Kansojen liigan pudotuspeleihin. Välieräottelu pelataan maaliskuussa 2020. Sen jälkeen seuraa myös maaliskuussa pelattava finaali, jonka voittaja saa EM-turnauspaikan.”Emme halua aloittaa uutta negatiivista putkea, vaan uusi positiivinen putki.”Kanervan mukaan Viron maalein 2–0 voittanut Unkari oli vahva.”Heidän erikoistilanteensa olivat vahvoja, sieltä löytyy kokoa ja laadukkaita tilanteiden antajia. Unkari miehitti vielä enemmän kymppialuetta kuin ottelussa Tampereella. Siellä oli äijiä tosi paljon.”Kanervan mukaan kaksinkamppailupelaaminen on merkittävässä roolissa sunnuntain ottelussa.”Meidän pitää voittaa kakkospallot [kamppailutilanteissa] omille, jotta pääsemme kääntämään peliä.”