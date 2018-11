Kaksi puheenjohtajaehdokasta ajettiin ulos SUL:n kokoussalista – ”Haluttiin näyttää valtaa, toimitusjohtaja sentään kätteli”

Urheilu

Kaksi puheenjohtajaehdokasta ajettiin ulos SUL:n kokoussalista – ”Haluttiin näyttää valtaa, toimitusjohtaja se

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kemppe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kemppe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy