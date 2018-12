Suomalaisen salibandyn menestynein naispelaaja Katriina Saarinen toipuu syöpähoidoista, mutta sairaudesta ei pääse eroon – ”Asian kanssa voi elää, koska ei ole vaihtoehtoa”

Urheilu

Suomalaisen salibandyn menestynein naispelaaja Katriina Saarinen toipuu syöpähoidoista, mutta sairaudesta ei p

Tampere

”Kyllä

Tieto

”Sinä ystävänpäivänä en pystynyt soittamaan onnittelupuhelua äidille. Ja jos olisin tiennyt, mitä on tulossa, olisin lähtenyt karkuun.”

Saarinen

Tennis

Saarisen

Huhtikuu

Nyt

”Hoitojen rankkuus oli minun kohdallani lievä ilmaisu. Menin lopulta niin huonoon kuntoon, että viimeistä hoitoa ei enää annettu. Lääkäri pelkäsi, ettei voisi leikata.”

Kesken

”Se ei ole taistelua, vaan ainoastaan jatkuvaa iskujen ottamista vastaan. Se oli kova paikka, kun on aina tottunut pärjäämään ja suorittamaan. Yhtäkkiä olikin täysin avuton. Se oli tuskaa 24/7.”

Sairastuminen

”Asian kanssa voi elää, koska ei ole vaihtoehtoa. Minulla on yhä opettelemista oman voinnin kuuntelussa ja siinä, ettei tarvitse suorittaa niin kamalasti.”

Monivuotinen mestari putosi sarjan häntäpäähän

Tampereen

”Kehitys pysähtyy tyytyväisyyteen.”

Naisten salibandyliiga sunnuntaina: TPS–NST ja SSRA–Classic klo 15, SB-Pro–ÅIF klo 17