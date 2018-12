NBA-seuran omistajan väitetään uhanneen siirtää joukkueensa toiseen kaupunkiin, jos halliremonttiin ei löydy rahaa – sitten 90-vuotias mummo sanoi suorat sanat

Urheilu

NBA-seuran omistajan väitetään uhanneen siirtää joukkueensa toiseen kaupunkiin, jos halliremonttiin ei löydy r

Koripallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suns-fanit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun