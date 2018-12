Bullsin uusi valmentaja sanoi ottavansa vastuun Lauri Markkasen kasvusta supertähdeksi – Markkanen oli maanantaina joukkueensa tehokkain pelaaja

Urheilu

Bullsin uusi valmentaja sanoi ottavansa vastuun Lauri Markkasen kasvusta supertähdeksi – Markkanen oli maanant

NBA-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy