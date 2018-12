José Mourinho sai potkut – mediatietojen mukaan United maksaa 27 miljoonan euron erorahan, päälle jättimäinen hotellilasku

Urheilu

José Mourinho sai potkut – mediatietojen mukaan United maksaa 27 miljoonan euron erorahan, päälle jättimäinen

Tappio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

United

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mourinho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mourinhon