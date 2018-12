Urheilu

MTV Uutiset: NHL-pelaaja Jori Lehterän nimi on syytettyjen listalla Tampereen suuressa huumejutussa

Tampereen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehterä,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lehterä

Maajoukkueessa