IFK:n Iikka Kangasniemi hurjassa vedossa, joukkueelle kolmas voitto peräkkäin: ”Pelin edetessä jokainen jätkä oli valmis kamppailemaan”

Urheilu

IFK:n Iikka Kangasniemi hurjassa vedossa, joukkueelle kolmas voitto peräkkäin: ”Pelin edetessä jokainen jätkä

Kuopio.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KalPa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

HIFK

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy