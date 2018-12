Urheilu

Manchester Unitedin poispotkittu manageri José Mourinho pysyi tavoilleen uskollisena: ”Minä en muutu”

Erotettu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mourinho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mourinho

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Manchester

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FC Porton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy