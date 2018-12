Jatkuvat kivut pakottivat uinnin moninkertaisen olympiavoittajan Missy Franklinin lopettamaan vain 23-vuotiaana – ”Suurin unelmani on tulla äidiksi”

Urheilu

Jatkuvat kivut pakottivat uinnin moninkertaisen olympiavoittajan Missy Franklinin lopettamaan vain 23-vuotiaan

Selkäuinnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Franklinin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy