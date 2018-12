”Mielestäni pystyammunta oli hallittu, mutta sormi ja silmä eivät toimineet yhteen” – Kaisa Mäkäräisen sihti hukkui Nove Meston lumisateessa, Laura Dahlmeier teki näyttävän paluun

Urheilu

”Mielestäni pystyammunta oli hallittu, mutta sormi ja silmä eivät toimineet yhteen” – Kaisa Mäkäräisen sihti h

Ampumahiihdon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilpailutahti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mäkäräinen