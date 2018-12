Lauri Markkanen osui läheltä ja kaukaa, iski 32 pistettä ja vastasi illan komeimmasta donkista – valmentajan hehkutukselle ei ollut tulla loppua

Urheilu

Lauri Markkanen osui läheltä ja kaukaa, iski 32 pistettä ja vastasi illan komeimmasta donkista – valmentajan h

Lauri Markkanen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chicagon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Boylen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy