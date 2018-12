Nella Korpio, 19, laski ensimmäisen kerran maailmancupin pisteille – 23-vuotiaana jo kaiken saavuttaneelle Mikaela Shiffrinille uran 50. mc-voitto

Urheilu

Nella Korpio, 19, laski ensimmäisen kerran maailmancupin pisteille – 23-vuotiaana jo kaiken saavuttaneelle Mik

Nella Korpiosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Courchevelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy