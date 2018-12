Suomessa on vielä poikia, joita tietokonepelit eivät kiinnosta – Eemil Helander on yksi heistä, ja omassa lajissaan hän on yksi maailman parhaista Eemil Helander on omassa ikäluokassaan maailman neljänneksi paras estejuoksija ja yksi Suomen parhaita hiihtäjiä.