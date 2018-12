Sairastelun ja kaatumisten riivaama pyöräilijä Lotta Lepistö määritteli ensi kauden tavoitteensa totutusta poikkeavalla tavalla – haluaa takaisin parhaan aseensa

Urheilu

Sairastelun ja kaatumisten riivaama pyöräilijä Lotta Lepistö määritteli ensi kauden tavoitteensa totutusta poi

Urheilijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Haluan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesken