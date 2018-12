HIFK kaatoi Botnian Bandyliigassa – HIFK:ta muutaman viikon auttava Jari Hyttinen pelasi jo 26:ntena vuotena peräkkäin tapaninpäivän pelin

Urheilu

HIFK kaatoi Botnian Bandyliigassa – HIFK:ta muutaman viikon auttava Jari Hyttinen pelasi jo 26:ntena vuotena p

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyttinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaninpäivänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaninpäivänä