Fifan puheenjohtaja haluaa jo Qatariin 48 maan MM-turnauksen – laajennusta ehdotetaan maihin, jotka syyttävät isäntämaata terrorismin tukemisesta

Urheilu

Fifan puheenjohtaja haluaa jo Qatariin 48 maan MM-turnauksen – laajennusta ehdotetaan maihin, jotka syyttävät

Kansainvälisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laajennuksen