”Maailman paras joukkue” ja ”Euroopan paras joukkue” kohtaavat Valioliigan kärkiottelussa – päävalmentajat yrittävät sysätä paineita toisilleen

Urheilu

”Maailman paras joukkue” ja ”Euroopan paras joukkue” kohtaavat Valioliigan kärkiottelussa – päävalmentajat yri

Liverpoolin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy