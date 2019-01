Hittilaji triathlon on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, mutta naisia se ei juuri kiinnosta – lääkäri Pippa Laukan mukaan laji on kuitenkin maratoniin verrattuna jopa helppo Pippa Laukka on itse ilmoittautunut triathlonin täydelle matkalle, mutta hän korostaa, että laji on paljon muutakin. Hän haluaa kannustaa keski-ikäisiä naisia lajin pariin.