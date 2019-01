Norjan uudella hiihtokuninkaalla on älytön vauhtireservi ja oma nimikkotekniikka – lapsena hänen ykköslajinsa oli kuitenkin jalkapallo

Urheilu

Norjan uudella hiihtokuninkaalla on älytön vauhtireservi ja oma nimikkotekniikka – lapsena hänen ykköslajinsa

Oberstdorf.

Huippuhiihdon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekninen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sprinttihiihtokin

Nopeuden

Iivo Niskasen