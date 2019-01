HS kokosi urheiluvuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat kattavaan palvelupakettiin – kohokohtina hiihdon, jääkiekon ja yleisurheilun MM-kisat sekä jalkapallon EM-karsinta

Urheilu

HS kokosi urheiluvuoden 2019 tärkeimmät tapahtumat kattavaan palvelupakettiin – kohokohtina hiihdon, jääkiekon

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

4.1.–13.1. Keilailun Ballmaster Open, Helsinki5.1. Lentopallon naisten EM-karsintaa: Tšekki–Suomi, Jindrichuv Hradec5.–6.1. Yhdistetyn maailmancup, Otepää, Viro6.1. Lentopallon miesten EM-karsintaa: Suomi–Tanska, Mikkeli6.–13.1. Jääkiekon alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisat, Japani9.1. Lentopallon naisten EM-karsintaa: Suomi–Viro Hämeenlinna10.–13.1. Ampumahiihdon maailmancup, Oberhof, Saksa11.–13.1. Yhdistetyn maailmancup, Val di Fiemme, Italia11.–13.1. Pikaluistelun EM-kilpailut, Collabo, Italia12.1. Maastohiihdon maailmancup, Dresden, Saksa12.–13.1. Mäkihypyn miesten maailmancup, Val di Fiemme, Italia12.–13.1. Mäkihypyn naisten maailmancup, Sapporo, Japani13.–27.1. Käsipallon miesten MM-kisat, Saksa ja Tanska14.–27.1. Tenniksen Australian avoimet15.–16.1 Maastohiihdon Suomen cup, Vantaa16.–20.1. Ampumahiihdon maailmancup, Ruhpolding, Saksa17.1. Urheilugaala, Helsinki17.–20.1. Vammaisurheilun kansainvälinen Pajulahti Games, Lahti (lajit: maalipallo, sokkopingis, istumalentopallo, judo, yleisurheilu, voimanosto, salibandy ja alppihiihto)18.1. Jalkapallon miesten Suomen cup alkaa18.–20.1. Yhdistetyn maailmancup, Chaux-Neuve, Ranska18.–20.1. Mäkihypyn naisten maailmancup, Yamagata, Japani18.–20.1. Pikaluistelun matkakohtaiset sprintterien SM-kisat, Seinäjoki19.–20.1. Mäkihypyn miesten maailmancup, Zakopano, Puola19.–20.1. Maastohiihdon maailmancup, Otepää, Viro20.1. Salibandyn Suomen cupin finaalit, Tampere20.–27.1. Pohjoismaisten hiihtolajien nuorten MM-kilpailut, Lahti21.–27.1. Taitoluistelun EM-kisat, Minsk, Valko-Venäjä21.1.–1.2. Para–alppihiihdon MM-kilpailut, Kranjska Gora, Slovenia ja Sella Nevea, Italia24.1.–27.1. Monte Carlon MM-ralli24.–27.1. Ampumahiihdon maailmancup, Anterselva, Italia24.–27.1. Extremelajien monilajitapahtuma X-Games, Aspen, USA26.1. Maastohiihdon maailmancup, Ulricehamn, Ruotsi26.–27.1. Yhdistetyn maailmancup, Trondheim, Norja26.–27.1. Mäkihypyn miesten maailmancup, Sapporo, Japani26.–27.1. Mäkihypyn naisten maailmancup, Rasnov, Romania26.1.–3.2. Jääpallon miesten MM-kisat, Vänersborg, Ruotsi29.1–3.2. Futsalin miesten MM-karsintaturnaus, Moldova (karsinnassa mukana Suomi, Moldova, Pohjois–Irlanti ja Wales)1.–3.2. Maastohiihdon SM-kisat, Imatra1.–3.2. Sulkapallon SM-kisat, Vantaa1.–3.2. Mäkihypyn miesten maailmancup, Oberstdorf, Saksa1.–10.2. Lumilautailun ja freestylen MM-kisat, Park City/Deer Valley, USA2.2. Latinalaistanssien SM-kilpailut, Seinäjoki2.–3.2 Yhdistetyn maailmancup, Klingenthal, Saksa2.–3.2. Mäkihypyn naisten maailmancup, Hinzenbach, Itävalta3.2. Jääkiekon Naisten liigan ylempi loppusarja päättyy3.2. Amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl, Atlanta5.–17.2. Alppihiihdon MM-kisat, Åre, Ruotsi7.–10.2. Jääkiekon miesten maajoukkueturnaus, Tukholma7.–10.2. Ampumahiihdon maailmancup, Canmore, Kanada7.–10.2. Pikaluistelun matkakohtaiset MM-kilpailut, Inzell, Saksa7.–10.2. Taitoluistelun Pohjoismaiset mestaruuskilpailut, Linköping, Ruotsi8.–10.2. Mäkihypyn naisten maailmancup, Ljubno, Slovenia9.2. Kreikkalais-roomalaisen painin SM-kilpailut, Helsinki9.–10.2. Pohjoismaisten hiihtolajien Salpausselän kisat9.–16.2. Nuorten Euroopan olympiafestivaalien talvikisat, Sarajevo, Bosnia-Hertzegovina13.2. Käsipallon miesten liigan runkosarja päättyy (ennen pudotuspelejä pelataan loppusarjat)14.–17.2. Ampumahiihdon maailmancup, Salt Lake City, USA14.–17.2. Ruotsin MM-ralli15.–17.2. Mäkihypyn miesten maailmancup, Willingen, Saksa15.–24.2. Paramaastohiihdon ja -ampumahiihdon MM-kisat, Prince George, Kanada16.–17.2. Maastohiihdon maailmancup, Cogne, Italia16.–17.2. Painonnoston yleisen sarjan SM-kilpailut, Helsinki16.–17.2. Yleisurheilun SM-hallikisat, Kuopio16.–17.2. Mäkihypyn naisten maailmancup, Obertsdorf, Saksa19.2.–3.3. Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat, Seefeld, Itävalta20.–28.2. Ampumaurheilu: Kiväärin ja pistoolin maailmancup ja olympiakarsinta, Delhi, Intia21.2. Koripallon miesten MM-karsintaa Suomi–Ranska, Espoo21.2. Jalkapallon naisten EM-karsinnan lohkoarvonta23.2. Naisten Salibandyliigan runkosarjan päätöskierros23.–24.2. Finlandia-hiihto23.–24.2. Pikaluistelun sprintterin MM-kilpailut, Heerenveen, Hollanti24.2. Koripallon miesten MM-karsintaa Venäjä–Suomi1.–3.3. Yleisurheilun EM-hallikisat, Glasgow, Skotlanti2.3. Lentopallon miesten Mestaruusliigan runkosarjan päätöskierros2.3. Miesten Salibandyliigan runkosarjan päätöskierros2.–3.3. Pöytätenniksen henkilökohtaiset SM-kilpailut, Tampere2.–3.3. Muodostelmaluistelun SM-kisat, Turku2.–12.3. Talviuniversiadit, Krasnojarsk, Venäjä3.3. Lentopallon naisten Mestaruusliigan runkosarjan päätöskierros3.3. Pirkan hiihto, Pirkanmaa7.–10.3. Nyrkkeilyn GeeBee-turnaus, Helsinki7.–10.3. Meksikon MM-ralli7.–17.3. Ampumahiihdon MM-kisat, Östersund, Ruotsi9.3. Jääpallon miesten Bandyliigan finaali9.–10.3. Pohjoismaisten hiihtolajien maailmancup, Oslo, Norja10.3. Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-sarja alkaa, Qatarin osakilpailu12.3. Maastohiihdon maailmancup, Drammen, Norja12.3. Mäkihypyn miesten ja naisten maailmancup, Lillehammer, Norja13.–17.3. Alppihiihdon maailmancupin finaali, Soldeu, Andorra14.3. Jääkiekon miesten Liigan runkosarja päättyy14.3. Mäkihypyn miesten ja naisten maailmancup, Trondheim, Norja14.–21.3. Kesälajien Special Olympics -maailmankisat, Abu Dhabi15.–16.3. Muodostelmaluistelun junioreiden MM-kilpailut15.–26.3. Ampumaurheilu: Haulikon maailmancup ja olympiakarsinta, Acapulco, Meksiko16.3. Jääkiekon Naisten liigan finaalit alkavat16.3. Naisten Korisliigan runkosarja päättyy16.–17.3. Mäkihypyn miesten maailmancup, lentomäki, Vikersund, Norja16.–17.3. Maastohiihdon maailmancup, Falun, Ruotsi16.–17.3. Yhdistetyn maailmancup, Schonach, Saksa16.–17.3. Mäkihypyn naisten maailmancup, Nizni Tagil, Venäjä16.–25.3. Ilma-aseiden EM-kilpailut, Osijek, Kroatia17.3. F1: Australian gp, Melbourne18.–24.3. Taitoluistelun MM-kisat, Saitama City, Japani21.–24.3. Ampumahiihdon maailmancup, Oslo, Norja22.–24.3. Maastohiihdon maailmancupin finaalit, Quebec, Kanada22.–24.3. Mäkihypyn miesten maailmancup, lentomäki, Planica, Slovenia23.3. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Italia–Suomi, Udine23.3. Jalkapallon Naisten liiga alkaa23.–24.3. Mäkihypyn naisten maailmancup, Tsaikovski, Venäjä26.3. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Armenia–Suomi, Jerevan26.–31.3. Paralumilautailun MM-kisat, Pyhä27.3. Käsipallon naisten liigan runkosarja päättyy28.–31.3. Ranskan MM-ralli, Korsika28.–31.3. Karaten EM-kisat, Guadalajara, Espanja29.–31.3. Maastohiihdon SM-kilpailut, Äänekoski29.–31.3. Mäkihypyn ja yhdistetyn SM-viikonloppu, Taivalkoski ja Ruka30.3. Maastojuoksun MM-kilpailut, Århus, Tanska31.3. F1: Bahrainin gp, Sakhir1.4. Lentopallon naisten Mestaruusliigan finaalit alkavat1.–16.4. Painonnoston EM-kilpailut, Batumi, Georgia (aikavaraus alustava3.4. Jalkapallon miesten Veikkausliiga alkaa4.–14.4. Jääkiekon naisten MM-kisat, Espoo5.–16.4. Ampumaurheilu: Haulikon maailmancup ja olympiakarsinta, Al Ain, Yhdistyneet Arabiemiraatit5.–7.4. Ilmakiväärin ja -pistoolin SM-kilpailu, Tampere6.4. Jääkiekon NHL:n runkosarja päättyy6.4.–7.4. Maastohiihdon SM-kilpailut, Ylitornio7.4. Lentopallon miesten Mestaruusliigan finaalit alkavat8.–14.4. Painin EM-kilpailut, Bukarest, Romania8.–14.4. Telinevoimistelun EM-kilpailut, Szczecin, Puola10.4. Koripallon NBA:n runkosarja päättyy11.–14.4. Golfin US Masters-turnaus, Augusta, Yhdysvallat11.4. Käsipallon miesten EM-karsintaa Suomi–Bosnia-Hertzegovina, Vantaa11.–14.4. Lumilautailun SM-kisat, Iso-Syöte12.4. Naisten Korisliigan finaalit alkavat12.–13.4. Muodostelmaluistelun MM-kisat, Helsinki13.4. Miesten Salibandyliigan finaalit alkavat13.4. Futsalin naisten liigan finaalit alkavat13.4. Käsipallon miesten EM-karsintaa Bosnia-Hertzegovina–Suomi13.4. Karaten SM-kisat, Hämeenlinna13.4. Vakiotanssien SM-kilpailut, Mikkeli13.–14.4. Judon SM-kilpailut, Nummela14.4. F1: Kiinan gp, Shanghai16.4. Miesten Korisliigan runkosarja päättyy18.4. Futsalin miesten liigan finaalit alkavat18.–28.4. Jääkiekon alle 18–vuotiaiden poikien MM-kisat, Ruotsi20.4. Jääkiekon miesten Liigan finaalit alkavat20.4.–6.5. Snookerin MM-kisat, Sheffield21.–28.4. Pöytätenniksen MM-kilpailut, Budapest, Unkari23.4. Naisten Salibandyliigan finaalit alkavat23.4.–1.5. Ampumaurheilu: Kiväärin ja pistoolin maailmancup, Peking, Kiina25.–28.4. Argentiinan MM-ralli27.4. Vapaapainin SM-kilpailut, Järvenpää27.–28.4. Nyrkkeilyn aikuisten SM-kilpailujen lopputurnaus, Helsinki27.–28.4. Superpesiskausi alkaa, Fuengirola, Espanja28.4. Käsipallon naisten liigan finaalit alkavat (päivä alustava)28.4. F1: Azerbaidzhanin gp: Baku2.–5.5. Jääkiekon miesten maajoukkueturnaus, Praha3.5. Yleisurheilun Timanttiliiga, Doha, Qatar4.5. Raviurheilun Finlandia-ajo, Vermon ravirata, Helsinki5.5. Maastojuoksun SM-kilpailut, Janakkala7.–18.5. Ampumaurheilu: Haulikon maailmancup ja olympiakarsinta, Changwon, Etelä-Korea9.–12.5. Chilen MM-ralli10.–26.5. Jääkiekon miesten MM-kisat, Slovakia11.5.–2.6. Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo12.5. Jalkapallon miesten Englannin Valioliiga päättyy12.5. F1: Espanjan gp, Montmeló15.5. Käsipallon miesten liigan finaalit alkavat (päivä alustava)16.–19.5. Golfin PGA Championship, Farmingdale, Yhdysvallat16.–19.5. Rytmisen voimistelun EM-kilpailut, Baku, Azerbaidzhan17.5. Miesten Korisliigan finaalit alkavat17.–19.5. Joukkuevoimistelun MM-kilpailut, Cartagena, Espanja18.5. Jalkapallon naisten Mestarien liigan finaali, Budapest, Unkari18.5. Jalkapallon miesten Saksan Bundesliiga päättyy18.5. Helsinki City Running day18.5. Yleisurheilun Timanttiliiga, Shanghai, Kiina19.5. Jalkapallon miesten Espanjan La Liga päättyy19.5. Suunnistuksen SM-sprinttiviesti, Rauma23.–25.5. Kilpa-aerobicin EM-kilpailut, Baku, Azerbaidzhan24.–26.5. Kaikkien voimistelulajien SM-kilpailut, Turku24.–26.5. Raviurheilun Elitloppet, Tukholma24.–31.5. Ampumaurheilu: Kiväärin ja pistoolin maailmancup, München, Saksa25. tai 26.5. Lentopallon Euroopan Kultaista liigaa: miehet: Suomi–Ukraina, naiset: Suomi–Espanja25.5. Kultainen keihäs -kilpailu, Vantaa25.–26.5. Miekkailun kalvan ja säilän SM-kilpailut, paikkakunta avoin25.–26.5. Keilailun miesten SM-kisojen A-finaali, Turku ja naisten SM-kisojen A-finaali, Lahti26.5. Jalkapallon miesten Italian Serie A päättyy26.5.–9.6.Tenniksen Ranskan avoimet26.5. F1: Monacon gp, Monte Carlo29.5. Jalkapallon miesten Eurooppa-liigan finaali, Baku, Azerbaidzhan29.5. Lentopallon Euroopan Kultaista liigaa: miehet ja naiset: Valko-Venäjä–Suomi.30.5.–2.6. Portugalin MM-ralli1.6. Jalkapallon miesten Mestarien liigan finaali, Madrid, Espanja1.6. tai 2.6. Lentopallon Euroopan Kultaista liigaa: miehet: Tšekki–Suomi, naiset: Azerbaidzhan–Suomi2.6. Yleisurheilun Timanttiliiga, Tukholma, Ruotsi5.6. Yleisurheilun GP-sarja, Lahti5.–16.6. Keilailun miesten EM-kisat, München, Saksa6.6. Yleisurheilun Timanttiliiga, Rooma, Italia7.–9.6. Ratsastuksen Finnderby, Ypäjä7.–9.6. Voimistelupäivät, Espoo7.6.–7.7. Jalkapallon naisten MM-kilpailut, Ranska8.6. Jalkapallon EM-karsintaa Suomi–Bosnia-Hertsegovina8.6. tai 9.6. Lentopallon Euroopan Kultaista liigaa: miehet: Ukraina–Suomi, naiset: Espanja–Suomi9.6. Pirkan pyöräily, Pirkanmaa9.6. F1: Kanadan gp: Montreal11.6. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Liechtenstein–Suomi11.6. Yleisurheilun Paavo Nurmi Games, Turku12.6. Lentopallon Euroopan Kultaista liigaa: miehet ja naiset: Suomi–Valko-Venäjä.13.6. Käsipallon miesten EM-karsintaa Suomi–Tšekki, Vantaa13.6. Yleisurheilun Timanttiliiga, Oslo, Norja13.–16.6. Golfin US Open, Pebble Beach, Yhdysvallat13.–16.6. Italian MM-ralli, Sardinia14.–16.6. Jalkapallon Suomen cupin miesten finaali, tarkka päivämäärä avoin15.6. Raviurheilun Kymi GP, Kouvola15.6. Lentopallon Euroopan Kultaista liigaa: miehet: Suomi–Tšekki naiset: Suomi–Azerbaidzhan15.6. Vantaan triathlon (SM-sprintti)15.–16.6. Suunnistuksen Jukolan viesti, Kangasala16.6. Käsipallon miesten EM-karsintaa Valko-Venäjä–Suomi16.6. Yleisurheilun Timanttiliiga, Rabat, Marokko17.–22.6. Miekkailun EM-kisat, Düsseldorf, Saksa19.6. Yleisurheilun GP-sarja, Jyväskylä20.6. Koripallon NBA:n varaustilaisuus, New York21.–22.6. Jääkiekon NHL:n varaustilaisuus, Vancouver22.–23.6. Lentopallon Euroopan Kultaista liigaa: Final four -turnaukset23.6. Yleisurheilun Kuortane Games23.6. F1: Ranskan gp, Le Castellet25.–30.6. European Para Youth Games, Lahti27.6.–7.7 Koripallon naisten EM-kilpailut, Serbia ja Latvia27.–30.6. Uinnin pitkän radan SM-kisat, Espoo29.6. Suunnistuksen SM-keskimatka, Taivalkoski29.–30.6. Raviurheilun Suur-Hollola-ajot, Lahti30.6. Yleisurheilun Timanttiliiga, Eugene, Yhdysvallat30.6. F1: Itävallan gp, Spielberg1.–9.7. Purjehduksen Laser-luokan MM-kilpailut, Sakaiminati City, Japani1.–14.7. Wimbledonin tennisturnaus3.7. Yleisurheilun GP-sarja, Tampere3.–14.7. Kesäuniversiadit, Napoli, Italia4.–7.7. SM-viikko, Vantaa5.7. Yleisurheilun Timanttiliiga, Lausanne, Sveitsi5.–7.7. Pesäpallon Itä–Länsi, Seinäjoki6.–7.7.2019 Ratamelonnan SM-kilpailut, Lahti ja Kanoottipoolon SM-kilpailut, Vantaa6.–28.7. Maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajo7.–13.9. World Gymnaestrada, Dornbirn, Itävalta11.–14.7. Sulkavan suursoudut11.–14.7. Yleisurheilun 22-vuotiaiden EM-kisat, Gävle, Ruotsi12.7. Yleisurheilun Timanttiliiga, Monaco12.–28.7. Uinnin pitkän radan MM-kisat, Gwangju, Etelä-Korea13.7. Lohja triathlon (SM-perusmatka)13.–14.7.2019 Maratonmelonnan SM-kilpailut ja PM-kilpailut, Pori13.–21.7. Istumalentopallon EM-kisat, Budapest14.7. F1: Britannian gp, Silverstone16.–24.7. Purjehduksen Laser radial -luokan MM-kilpailut, Sakaiminati City, Japani17.7. Yleisurheilun GP-sarja, Lapinlahti18.–21.7. Golfin Open Championship, Antrim, Pohjois-Irlanti18.–21.7. Yleisurheilun 19–vuotiaiden EM-kisat, Borås, Ruotsi20.–21.7. Yleisurheilun Timanttiliiga, Lontoo, Britannia20.–21.7. Raviurheilun St. Michel, Mikkeli21.7. Triathlonin SM-puolimatka, Joroinen21.–27.7. Nuorten Euroopan olympiafestivaalien kesäkisat, Baku, Azerbadzhan21.–30.7. Euroopan kisat, Minsk, Valko-Venäjä22.–28.7. Tenniksen Tampere Open24.7. Yleisurheilun GP-sarja, Joensuu26.–28.7. 25 ja 50 metrin pistoolin SM-kilpailu, Laukaa27.7.2019 Pirkan Soutu, Tampere28.7. F1: Saksan gp, Hockenheim1.–4.8. Yleisurheilun Kalevan Kisat, Lappeenranta1.–4.8. Extremelajien monilajitapahtuma X-Games, Minneapolis, USA1.–4.8. Suomen MM-ralli, Jyväskylä2.–4.8. Kuninkuusravit, Lahti3.–4.8. Trap-ammunnan SM-kilpailu, Mäntsälä, Skeet-ammunnan SM-kilpailu, Siilinjärvi ja 50 metrin kiväärin SM-kilpailu, Salo4.8. F1: Unkarin gp, Mogyorod (Hungaroring)6.–11.8. 5-ottelun EM-kisat, Bath, Britannia7.8. Naisten Superpesiksen runkosarjan päätöskierros9.–11.8. Yleisurheilun Euroopan joukkuemestaruuskilpailut, Bydgosczc, Puola10.8. Triathlonin SM-täysimatka, Tahko, Nilsiä10.–11.8.2019 Soudun SM-kilpailut (yksiköt ja kaksikot), Tampere11.–17.8. Suunnistuksen MM-kilpailut, Östfold, Norja13.8. Miesten Superpesiksen runkosarjan päätöskierros13.–23.8. Ampumaurheilu: Haulikon maailmancup ja olympiakarsinta, Lahti15.–22.8. Purjehduksen 470-luokan MM-kilpailut, Enoshima, Japani18.8. Yleisurheilun GP-sarja, Espoo18.8. Yleisurheilun Timanttiliiga, Birmingham, Britannia19.–25.8. Sulkapallon MM-kisat, Basel, Sveitsi21.–25.8.2019 Ratamelonnan MM Szeged, Unkari22.–25.8. Saksan MM-ralli22.–30.8. Keilailun naisten MM-kisat, Vegas, USA23.8.–8.9. Lentopallon naisten EM-kisat, Unkari. Puola, Slovakia, Turkki24.8. Yleisurheilun Timanttiliiga, Pariisi, Ranska24.–25.8. Rullahiihdon SM-kilpailut, Vuokatti24.–25.8.2019 Soudun isojen veneiden SM, Valkeakoski24.–25.8. Yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelu, Tukholma24.8.–15.9. Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo25.8.–1.9. Soudun MM-kisat, Linz, Itävalta25.8.–1.9. Judon MM-kilpailut, Tokio, Japani26.8.–3.9. Ampumaurheilu: Kiväärin ja pistoolin maailmancup, Rio de Janeiro, Brasilia26.8.–8.9. Tenniksen Yhdysvaltain avoimet29.8. Yleisurheilun Timanttiliiga, Zürich, Sveitsi31.8. Raviurheilun Suuri Suomalainen Derby, Helsinki31.8.–1.9. Ratamelonnan SM osa 2, Tampere31.8.–15.9. Koripallon miesten MM-kilpailut, Kiina1.9. F1: Belgian gp, Stavelot (Spa-Francorchamps)2.–9.9. 5–ottelun MM-kisat, Budapest, Unkari4.9. Naisten Superpesiksen finaalit alkavat5.9. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Suomi–Kreikka6.9. Jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Ukraina–Suomi6.9. Yleisurheilun Timanttiliiga, Bryssel, Belgia7.–8.9. Soudun sprintti-SM, Porvoo7.–8.9. Yleisurheilun SM-viestit, Ylivieska7.–21.9. Nyrkkeilyn miesten MM-kisat, Sotsi, Venäjä8.9. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Suomi–Italia8.9. Miesten Superpesiksen finaalit alkavat8.9. F1: Italian gp, Monza8.9. Suunnistuksen SM-pitkä matka, Fiskars9.–15.9. Golfin Solheim Cup, Gleneagles, Skotlanti10.9. Jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Suomi–Pohjois-Irlanti12.–15.9. Turkin MM-ralli12.–29.9. Lentopallon miesten EM-kisat, Belgia, Ranska, Hollanti, Slovenia14.9. Amerikkalaisen jalkapallon SM-finaali Vaahteramalja, Tampere14.–22.9. Painin MM-kilpailut, Astana, Kazakstan15.9. F1: Singaporen gp, Singapore16.–22.9. Rytmisen voimistelun MM-kilpailut, Baku, Azerbaidzhan16.–25.9. Painonnoston MM-kilpailut, Pattaya, Thaimaa21.9. Suunnistuksen SM-viesti, Mynämäki22.9. Suunnistuksen SM-sprintti, Forssa22.–28.9. Purjehduksen RS:X-purjelautaluokan MM-kisat, Torbole, Italia22.–29.9. Maantiepyöräilyn MM-kilpailut, Harrogate, Britannia27.9.–6.10. Yleisurheilun MM-kilpailut, Doha, Qatar28.9. Suunnistuksen SM-yökilpailu, Jämsä29.9. F1: Venäjän gp, Sotsi4.–13.10. Telinevoimistelun MM-kilpailut, Stuttgart, Saksa3.–6.10. Britannian MM-ralli, Wales6.10. Pirkan hölkkä, Pirkanmaa10.10. Jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Suomi–Malta12.10. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Bosnia-Hertsegovina–Suomi12.10. Triathlonin Havaijin Ironman-kilpailu13.10. F1: Japanin gp, Suzuka14.10. Jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Suomi–Tanska15.10. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Suomi–Armenia17.–20.10. Nyrkkeilyn Tammer-turnaus, Tampere19.10. Jalkapallon Naisten liigan päätöskierros20.10. Suunnistuksen SM-erikoispitkä, Helsinki/Vantaa/Sipoo20.10. Jalkapallon miesten Veikkausliigan päätöskierros22.–27.10. Futsalin miesten MM-karsintaturnaus, Azerbaidzhan (Suomi mukana, jos pääsee kahden parhaan joukkoon tammikuun turnauksessa)23.–27.10. Ratsastuksen Helsinki International Horse Show24.–27.10. Espanjan MM-ralli, Katalonia27.10. F1: Meksikon gp, Meksiko City3.11. F1: Yhdysvaltain gp, Austin7.–15.11. Parayleisurheilun MM-kilpailut, Dubai, Arabiemiraatit14.11. Jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-karsintaa Romania–Suomi14.–17.11. Uinnin lyhyen radan SM-kisat, Tampere14.–17.11. Australian MM-ralli15.–17.11. Alppihiihdon maailmancup, Levi15.11. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Suomi–Liechtenstein17.11. F1: Brasilian gp, Sao Paolo17.11. Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-sarja päättyy, Valencian osakilpailu18.11. Jalkapallon miesten EM-karsintaa Kreikka–Suomi25.–30.11. Ringeten MM-kisat, Burnaby, Kanada29.11.–8.12. Purjehduksen 49er-, 49erFX- ja Nacra-luokkien MM-kilpailut, Auckland, Uusi-Seelanti29.11.–15.12. Käsipallon naisten MM-kisat, Japani1.12. F1: Abu Dhabin gp, Abu Dhabi7.–15.12. Salibandyn naisten MM-kisat, Neuchatel, Sveitsi8.12. Maastojuoksun EM-kisat, Lissabon, Portugali13.–15.12. Taitoluistelun SM-kilpailut, Vantaa13.–21.12. Purjehduksen Finn-luokan MM-kilpailut, Melbourne, Australia26.12.–5.1.2020 Jääkiekon alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisat, Tšekki