Eero Hirvonen paras suomalainen Otepäässä – heikko mäkivire harmittaa yhdistetyn päävalmentajaa: ”Valmennuksessa se vika on, kun kaikki hyppäävät huonosti”

Urheilu

Eero Hirvonen paras suomalainen Otepäässä – heikko mäkivire harmittaa yhdistetyn päävalmentajaa: ”Valmennukses

Usealla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hirvonen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy