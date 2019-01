Asennemuutoksen tehnyt Laura Mononen oli yksi Tour de Skin loppunousun nopeimmista: ”Yritän luopua siitä, että olen aina tyytymätön”

Urheilu

Asennemuutoksen tehnyt Laura Mononen oli yksi Tour de Skin loppunousun nopeimmista: ”Yritän luopua siitä, että

Val di Fiemme

Laura Mononen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mononen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskeyttäminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mononen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy