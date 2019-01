Urheilu

Patrik Laine kertoi mielipiteensä kohutun Kaapo Kakon tilanteesta: ”Uskon, että hän menee ensimmäisenä”

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turun Palloseuran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laine

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy