Qatar haluaa Suomen ja Ruotsin liitot ystävikseen – ”Jos Qatar tarvitsee joskus jotain pohjoismaisilta jalkapalloliitoilta, se pyytää apua”

jalkapalloliittojen harjoitusleiri Qatarissa nousi tiistaina kansainväliseksi puheenaiheeksi Riku Riskin https://www.hs.fi/haku/?query=riku+riskin Suomen Palloliitto on perustellut matkaa sillä, että delegaatioiden tavoitteena on lisätä viranomaisten ja kisajärjestäjien tietoisuutta ja osaamista ihmisoikeuksien ja työolosuhteiden saralla.A-maajoukkueen päävalmentajan Markku Kanervan https://www.hs.fi/haku/?query=markku+kanervan mukaan leiri on tärkeä urheilullisesti joukkueen valmistautuessa EM-turnaukseen otteluilla Ruotsia ja Viroa vastaan.Englannin Salfordin yliopiston urheiluprofessori Simon Chadwick https://www.hs.fi/haku/?query=simon+chadwick tuntee hyvin Qatarin, maan tilanteen ja MM-turnauksen poliittiset ulottuvuudet. Hänen mukaansa qatarilaiset tuskin kuuntelevat lobbausta mutta pitävät delegaatioiden matkan jälkeen pohjoismaisia jalkapalloliittoja ystävinään.on mielestäni iso asia ja myös hyvin monimutkainen. On käytännössä varmaa, että vuoden 2022 MM-turnaus pelataan Qatarissa. Näen, että sitä on lähes mahdotonta siirtää muualle, koska lopulta ei ole tarpeeksi vahvaa näyttöä kisoja haettaessa epäillysti tapahtuneesta lahjonnasta ja korruptiosta”, Simon Chadwick kertoo Helsingin Sanomille puhelimitse.”Riippumatta siitä, hyväksyvätkö ihmiset kisojen myöntämisen Qatarille ja maan ihmisoikeustilanteen, turnaus pelataan siellä.”

Mutta pitääkö Qatariin mennä puhumaan ihmisoikeuksien puolesta?

”En usko, että Qatar on kovin halukas kuuntelemaan lobbausta. Qatarilaiset tietävät, että heidän pitää tehdä muutoksia. Tiedän kuitenkin, että qatarilaiset ja Persianlahden alueen ihmiset eivät suhtaudu hyväntahtoisesti, jos eurooppalaiset kertovat heille, mitä pitää tehdä.”Chadwickin mukaan kaikenlaiset muutokset lähtevät qatarilaisista itsestään.Hänen mielestään Qatar on kuitenkin edistyksellisempi ja avoimempi muutoksille kuin Saudi-Arabia.Chadwickin mielestä jalkapalloon ja ihmisoikeuksiin liittyy todella paljon kaksoisstandardeja. Yhdelle taholle asetetaan aivan erilaisia vaatimuksia kuin toiselle.”Esimerkiksi Kiina on paljon pahempi kuin Qatar, ei vain työläisten kohtelussa, vaan toisinajattelijoiden nujertamisessa, ja silti eurooppalaisella jalkapallolla ei ole vaikeuksia tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa.”

Voiko pohjoismaisten jalkapalloliittojen delegaatiomatka Qatariin muuttaa mitään maassa?

”Suurin hyöty on siinä, että pohjoismaiset jalkapalloliitot näkevät itse tilanteen ja esittävät kysymyksiä. Vaikka liitot aidosti uskovatkin, että he voivat vaikuttaa Qatariin, eivät he todellakaan saa sellaista vastausta, että qatarilaiset kiittäisivät ohjeista ja sanoisivat noudattavansa niitä.”Chadwick pitää matkaa myös qatarilaisten tilaisuutena oppia Pohjoismaista.”Suomalaisten ja ruotsalaisten ei pitäisi ajatella, että he voivat tehdä kumouksen Qatarissa. Muutos tapahtuu vuosien ja vuosikymmenien aikana.”

Miten ristiriitaista on, että pohjoismaiset liitot pyrkivät vaikuttamaan asioihin maassa mutta samaan aikaan hyötyvät Qatarin hyvistä harjoitteluolosuhteista?

”On mielestäni hieman epäreilua syyllistää jalkapalloliittoja, koska heidän pitää joka tapauksessa valmistautua MM-turnaukseen. Samaan aikaan ajattelen, että pohjoismaisten liittojen läsnäolo legitimoi Qatarin MM-turnauksen valmisteluja. Ja samaan aikaan liitot voivat selitellä läsnäoloaan siellä, koska MM-turnaus pelataan maassa.””Fifa on luonut tilanteen, jossa on epäselvää, tekevätkö liitot matkan pakosta [valmistautuessaan kisoihin] vai siksi, että he pyrkivät hyötymään taloudellisesti Qatarista.”

Pohjoismaisten liittojen matka kytkeytyy MM-turnauksen takia Qatarin geopoliittisiin tavoitteisiin. Miten Qatar voi hyötyä pohjoismaisten liittojen matkasta maahan?

”Qatar on erittäin pieni maa, jossa on pieni väestö ja vähän resursseja, mutta maailman toiseksi suurimmat nestemäisen kaasun varannot. Strategisesti se on suojaton maa. Sitä ympäröivät aggressiiviset ja vahvat Saudi-Arabia ja Iran. Siksi Qatar suojautuu diplomaattisesti ja yrittää olla kaikkien kaveri.”Chadwick kertoo, miten Yhdysvaltojen terroristijärjestöiksi luokittelemilla Hamasilla, Hizbollahilla ja al-Qaidalla oli vielä muutama vuosi sitten hyvin läheiset suhteet Qatarin kanssa, ja samaan aikaan Yhdysvalloilla oli suurin sotilastukikohtansa Lähi-idässä nimenomaan Qatarissa.”Pohjoismaisista jalkapalloliitoista on tulossa nyt Qatarin ystäviä. Se on varma, että jos Qatar tarvitsee joskus jotain pohjoismaisilta jalkapalloliitoilta, se pyytää apua.”Suomen Palloliitto kertoi tiistaina, että Qatarin valtio tai jalkapalloliitto ei osallistu Palloliiton matkan kustannuksiin, vaan liitto maksaa saksalaiselle matkanjärjestäjäyritykselle noin 100 000 euroa.

Miten Qatar voi pyytää apua pohjoismaisilta liitoilta?

”Belgiassa qatarilaiset saivat luvan ostaa jalkapalloseuran. Saman olemme nähneet tapahtuvan Ranskassa Paris Saint-Germainissa ja Espanjassa Malagassa. Ehkä qatarilaiset haluavat sijoittaa pohjoismaiseen jalkapalloon tai haluavat maajoukkueeseensa kaksoiskansalaisen Pohjoismaista tai haluavat sijoittaa pelaajia lainalle suomalaiseen seuraan. Tarpeen tulleen he vetoavat tekemäänsä sopimukseen.”Tiettävästi jalkapalloliitot eivät ole allekirjoittaneet sopimuksia. Qatarin jalkapalloliiton mukaan pohjoismaiset liitot keskustelivat Qatarin edustajien kanssa kahdenvälisistä suhteista ja tavoista edistää niitä.