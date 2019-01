Näin syntyi päätös maajoukkueen kiistellystä Qatarin-matkasta – Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti oli kokouksissa, joissa turnausleiristä sovittiin

Urheilu

kiistanalainen Qatarin-matka on saanut enemmän huomiota kuin mikään aiempi joukkueen ottelumatka. Leirimatka ihmisoikeusrikkomuksista tunnettuun maahan on saanut osakseen paljon kritiikkiä ja lopulta valtavasti kansainvälistä huomiota sen jälkeen, kun HJK-hyökkääjä Riku Riski https://www.hs.fi/haku/?query=riku+riski kertoi HS:lle jättävänsä maajoukkuekutsuun väliin ”eettisistä syistä”.Riskistä tuli tällä viikolla jalkapallon kansain­välinen edelläkävijä yhden miehen boikotillaan, ja hänen tekonsa sai valtavasti kehuja maailmalla.Arvosteluryöppy vaikuttanee Palloliiton toimintaan.”On varmaa, että liiton hallituksessa käydään tästä linja­keskustelua vuoden 2019 aikana. Katsotaan sen keskustelun jälkeen”, Palloliiton operatiivinen johtaja, pääsihteeri Marco Casagrande https://www.hs.fi/haku/?query=marco+casagrande sanoo.”Saatu palaute otetaan varmasti vakavasti huomioon seuraavia leirikohteita valittaessa”, sanoo Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti https://www.hs.fi/haku/?query=ari+lahti miten syntyi arvosteltu päätös siitä, että A-maajoukkue leireilee Qatarissa, joka valmistautuu vuoden 2022 MM-turnaukseen?Matkan synty juontaa kesäkuuhun 2016. HS:n tietojen mukaan pohjoismaiset liitot saivat silloin kutsun vierailla Qatarissa.Pohjoismainen delegaatio vieraili Qatarissa marraskuussa 2016, ja Palloliitosta matkalle osallistui apulaispääsihteeri Timo Huttunen https://www.hs.fi/haku/?query=timo+huttunen HS:n tietojen mukaan delegaatio vaati matkalla MM-turnauksen rakentamista niin, että ihmisoikeudet otetaan huomioon. Delegaatio halusi myös, että siirtotyöläisten oloja parannetaan.pääsihteerin Marco Casagranden mukaan epävirallisia keskusteluita joukkueiden pelaamisesta Qatarissa on ollut varmasti jo ensimmäisellä delegaation matkalla vuonna 2016.”Mutta 17. elokuuta 2017 pohjoismaisten jalkapalloliittojen puheenjohtajien kokouksen muistiosta [paikalla olivat Ruotsi, Tanska ja Islanti] löytyy ensimmäinen maininta pohjoismaisesta talviturnauksesta miesjoukkueille.”Casagranden mukaan silloin oli liian myöhäistä valmistella turnausta seuraavaksi talveksi.joukkueenjohtajan Lennart Wangelin https://www.hs.fi/haku/?query=lennart+wangelin mukaan Qatarin-matkaa on suunniteltu aktiivisesti tammikuusta 2018 lähtien, kun maajoukkue oli Abu Dhabissa leirillä ja pelasi siellä Jordaniaa vastaan.”Abu Dhabissa päätimme, että tarkistetaan ensin Qatarin olot.””Joskus ottelut ovat syntyneet liittojen välillä, joskus agentti on ollut järjestämässä. Seurat eivät ole enää innostuneita siitä, että menisimme aivan eri aikavyöhykkeille. Qatarin tapauksessa aikaeroa on vain tunti”, Wangel sanoo. Ari Lahti https://www.hs.fi/haku/?query=ari+lahti valittiin Palloliiton puheenjohtajaksi 20. tammikuuta 2018, ja sen jälkeen hän osallistui kokouksiin, joissa käsiteltiin Qatarin-matkaa.Casagranden mukaan toukokuussa 2018 Pohjois­maiden puheen­johtaja­kokouksessa oli käsiteltävänä Ruotsin liiton johdolla tehty valmistelu. Elokuussa 2018 liitot sopivat Helsingissä siitä, että delegaatioiden matka toteutuisi tammikuussa 2019, ja maajoukkueita pyydettiin vahvistamaan osallistumisensa turnaukseen.Lokakuussa 2018 puheenjohtajien kokouksessa esiteltiin tarkempi ohjelma ja joukkueiden leirin yhdistäminen delegaatioiden matkaan.

Ketkä päättivät tai ehdottivat, että pohjoismaiset joukkueet voisivat pelata Qatarissa?

”Sama ryhmä eli pohjoismaisten liittojen johtohenkilöt [puheenjohtajat]. Pääsihteeri informoi maajoukkueen johtoa, että pohjoismaisen turnauksen järjestämisen mahdollisuuksia kartoitetaan”, Casagrande sanoo.Liiton operatiivinen johto päätti matkasta lokakuussa, kun toinen ottelu varmistui. Joukkueelle kerrottiin marraskuussa tulevasta talvileiristä.Urheilujohto viimeisteli leirisuunnitelman, ja pääsihteeri informoi hallitusta matkasta kokouksessa.Palloliitto osti matkapaketin saksalaiselta Christina Wiechelin https://www.hs.fi/haku/?query=christina+wiechelin yritykseltä.Wangelin mukaan One-Two-Play-matkatoimisto on järjestänyt aiemmin A-maajoukkueelle ottelumatkoja esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Puolaan.

Keskustelitteko maajoukkueen johdossa siitä, onko Qatar sopiva matkakohde?

”Emme siitä hirveästi keskustelleet. Ajatushan lähti liikkeelle Pohjoismaiden puheenjohtajilta aiemmin. Meidän lähtökohtanamme oli urheilupuoli sekä se, että saamme kaksi A-maaottelustatuksen täyttävää ottelua. Olosuhteet ovat huippuluokkaa täällä, ja saimme hyvät pelit.”