Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen näki unta ruisleivästä, uusista perunoista ja sillistä – luontohavaintoja on Tyynellämerellä kitsaasti, mutta vesi on kristallinkirkasta Asteria-veneen vauhti on ollut tällä viikolla yllättäen koko joukon nopeinta.