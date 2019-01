Tennisskandaali: Espanjan poliisi pidätti yli 80 ihmistä ammattilaistenniksen sopupeleistä epäiltynä – taustalla armenialainen rikollisliiga

Urheilu

Tennisskandaali: Espanjan poliisi pidätti yli 80 ihmistä ammattilaistenniksen sopupeleistä epäiltynä – taustal

Ammattilaistenniksessä kuohuu. Tenniksen sopupelejä tutkiva Espanjan poliisi on tehnyt tänään 83 pidätystä. Pidätettyjen joukossa on uutistoimisto Reutersin mukaan 28 ammattipelaajaa. Pidätykset liittyvät tutkimuksiin joiden kohteena on armenialainen rikollisjengi, jonka toimia EU:n poliisiviranomainen Europol on syynännyt jo pitkään.



Pidätysten yhteydessä tehtiin yksitoista kotietsintää. Niissä takavarikoitiin 167 000 euroa käteistä, haulikko yli 50 elektronista laitetta, luottokortteja, viisi luksusautoa ja epäiltyihin sopupeleihin liittyviä asiakirjoja. Samalla jäädytettiin varat 42 pankkitilillä.



Tiettävästi yksi pidätetyistä pelaajista otti osaa US Openiin viime vuonna. Pelaajien henkilöllisyyksiä poliisi ei kuitenkaan ole paljastanut.