”Oho!” – koripalloseura Kobra-Basket korvasi päävalmentajan seurapomon pojalla ja syyttää nyt ex-valmentajaa laiminlyönneistä: ”Minusta se ei kuulostanut lailliselta”

Urheilu

”Oho!” – koripalloseura Kobra-Basket korvasi päävalmentajan seurapomon pojalla ja syyttää nyt ex-valmentajaa l

Miesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ekströmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Hain

koripalloliigan lapualaisseura Kobra-Basket kertoi torstaina purkaneensa päävalmentaja Lars Ekströmin https://www.hs.fi/haku/?query=lars+ekstromin , 55, työsopimuksen, koska valmentaja ei ilmestynyt työpaikalleen ja laiminlöi työvelvoitteensa. Ekström kuuli ensimmäistä kertaa Helsingin Sanomilta, mitä seura on tiedottanut hänestä ja pyysi kertomaan, mitä Kobrat on tiedottanut sopimuksen purkamisesta.”Lars on jättänyt saapumatta työpaikalleen ja samalla laiminlyönyt työvelvoitteensa, jonka vuoksi hänen työsopimuksensa on purkaantunut. Olemme olleet asiasta hieman epätietoisia, koska hän ei ole palauttanut myöskään työsuhdeasuntonsa avaimia eikä meillä näin ollen ole tietoa hänen liikkeistään.””Olisimme toki mielellämme pitäneet hänet edelleen joukkueessa, mutta hän on nyt tehnyt tällaisen ratkaisun ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa”, Kobra-Basket kertoo tiedotteessaan.Ekström on häkeltynyt Kobrien tiedotteesta.”Oho.”mukaan asiat eivät menneet Kobrien kertomalla tavalla.”Noin viikko sitten sain kutsun palaveriin toimistoon, jossa oli [seuran johtaja] Markku Turja https://www.hs.fi/haku/?query=markku+turja . Hän kertoi johtoryhmän päättäneen, että tästä lähtien hänen poikansa Ville Turja https://www.hs.fi/haku/?query=ville+turja päättää hyökkäyksestä, puolustuksesta ja valmentaa harjoitukset sekä pelit. Periaatteessa siis kaiken, mikä kuuluu päävalmentajan tehtävän.”Ekströmin mukaan hänen työsopimuksessaan luki selvästi, että hänet oli palkattu päävalmentajaksi.”Minusta se ei kuulostanut lailliselta, että päävalmentaja muutetaan apuvalmentajaksi. Olin yhteydessä valmentajien liittoon, josta lakimies sanoi, että laki on tässä asiassa puolellani. Lakimies keskusteli vielä Turjan kanssa.”Ekströmin mukaan hän päätyi lähettämään työsopimuksen purkuilmoituksen, jossa ilmoitettiin, että työsopimus puretaan työnantajasta johtuvista syistä. Ekström kertoo lähettäneensä purkuilmoituksen sähköpostitse Turjalle.korvauksia seuralta tästä. Lähetin paperit Markku Turjalle. Sen jälkeen en ole kuullut asiasta mitään.”

Mitä mieltä olet tiedotteen väitteistä, että olet jättänyt saapumatta työpaikalle ja laiminlyönyt työvelvoitteen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Sen palaverin jälkeen menin harjoituksiin ja olin valmis auttamaan. Seuraavana päivänä soitin lakimiehelle, ja sain selvyyden tilanteen juridisesta puolesta.””Minulla ei ole työsuhdeasuntoa, ja heillä on tarpeeksi avaimia kämppiinsä. Voin sen avaimen lähettää koska vain. He ovat saaneet selkeän purkuilmoituksen. Kirjeessä on vaadittu korvausta, ja jos sitä ei suoriteta, sitten pitää hakea sitä lakiteitse.”

Mitä ajattelet siitä, että he esittävät tällaisia väitteitä?

”Vaikea sanoa, mistä on kysymys. En ole eläessäni jättänyt menemättä työpaikalle.””Tämä on periaatteellinen kysymys: voiko päävalmentajan siirtää muihin tehtävään, jossa työsopimuksessa hänen tehtävänsä on päävalmentaja. En tee tätä vain itseäni varten, vaan myös nuorempia kollegoitani varten.”Helsingin Sanomat ei tavoittanut Kobrien johtajaa Markku Turjaa.Ekströmin alaisuudessa Kobrat pelasi tällä kaudella 18 ottelua ja voitti niistä vain viisi. Väliaikaisen vastuun Kobrien valmentamisesta ottanut Ville Turja valmensi joukkueen heti voittoon Ura Basketista, joka on viimeistä edeltävällä sijalla yhdentoista joukkueen Korisliigassa. Kobrat on yhdeksäntenä sarjassa 12 pisteellä.