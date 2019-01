GoGolf-sivusto: Vihdissä sijaitseva Hill Side Golf hakeutuu konkurssiin – ”Kenttä on jo lopettanut normaalin liiketoimintansa”

Urheilu

GoGolf-sivusto: Vihdissä sijaitseva Hill Side Golf hakeutuu konkurssiin – ”Kenttä on jo lopettanut normaalin l

Vihdissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kentän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hill